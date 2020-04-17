Синоптики: до конца апреля в Латвии могут быть установлены новые рекорды холода

Во второй половине апреля погодные условия в Латвии будет определять антициклон, поэтому будет мало осадков, и до конца месяца могут быть установлены рекорды холода, прогнозируют синоптики.

В конце текущей недели будет ощущаться не только влияние антициклона, но и циклона, центр которого находится над Россией. Будет дуть холодный северо-западный ветер, который сменится северным ветром, и местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха не превысит +6..+11 градусов.

В начале следующей недели ветер утихнет, температура воздуха по ночам на всей территории Латвии будет опускаться до 0..-4 градусов.

Согласно текущему прогнозу модели Global Forecast System, в середине следующей недели днем воздух прогреваться до +14..+17 градусов, в прибрежных районах будет прохладнее.

В конце следующей недели в Латвию могут снова прийти холодные массы из Арктики. По ночам температура может опускаться на несколько градусов ниже нуля. В конце апреля в стране могут быть установлены новые рекорды холода.