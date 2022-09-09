Синоптики: до начала следующей недели будет сухо, потом начнется дождь

До вторника, 13 сентября, в Латвии сохранится преимущественно сухая погода, а температура воздуха повысится на несколько градусов, прогнозируют синоптики.

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Часто будет солнечно, в субботу будет облачно в Курземе, а в воскресенье — в Латгале и Селии. В солнечных регионах температура воздуха поднимется до +15..+20 градусов, там, где облачно, максимальная температура составит всего +10..+13 градусов. Сильных осадков не ожидается, ветер будет дуть восточный, слабый и умеренный.

Ночью температура воздуха понизится до -1..+6 градусов, при облачной погоде и местами на побережье минимальная температура составит +7..+11 градусов. Самые сильные заморозки ожидаются в северо-восточных регионах страны. Ночью и с утра местами образуется туман.

По текущему прогнозу со среды пойдет дождь, местами усилится западный ветер. Из-за облаков ночи часто будут теплее, чем на этой неделе, а днем после обеда ​​может стать более сыро

