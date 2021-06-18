Синоптики готовы объявить красное предупреждение из-за жары

Очень вероятно, что в начале следующей недели будет объявлено красное предупреждение из-за экстремальной жары, сообщает LETA со ссылкой на Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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Сегодня в Латвии объявлено желтое предупреждение о сильной жаре, а в воскресенье вступит в силу оранжевое предупреждение об очень сильной жаре до +32 градусов. Степень опасности жары может быть повышена не только из-за силы жары, но и из-за длительности и повышенной влажности воздуха. Кроме того, ночью тоже будет жарко.

Красное предупреждение о жаре объявляется, если температура воздуха в +32 градуса держится, по крайней мере, два дня подряд, а духота наивысшей опасности объявляется, если две ночи подряд температура не падала ниже +20 градусов.

На данный момент в Риге прогнозируются четыре тропические ночи, когда температура воздуха не опустится ниже +20 градусов. Экстремальная жара и духота начнется с ночи на воскресенье.

Согласно нынешним прогнозам, жара более +30 градусов прогнозируется и на Лиго. Однако в эти дни в центральной и западной части Латвии могут начаться ливни и грозы.