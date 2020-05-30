Синоптики и ГПСС предупреждают о высокой пожароопасности в центральных районах Латвии

В центральных районах Латвии на территории Земгале и Видземе по крайней мере до 4 июня сохранится высокая пожароопасность в лесах, предупреждают Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Людей просят соблюдать осторожность в лесах и вблизи зарослей кустарников, не зажигать костры и не бросать на землю окурки. В случае возгорания следует немедленно обратиться в ГПСС.

В воскресенье, 31 мая, сохранится порывистый ветер, что увеличивает риск распространения огня. В понедельник ветер будет умеренным, в последующие дни - в основном слабым.

В минувшие сутки ГПСС потушила два лесных пожара и шесть возгораний прошлогодней травы. Самый крупный пожар произошел в Даугавпилсском крае, где горела прошлогодняя трава на площади 20 гектаров.