Синоптики: к концу недели в Латвии немного похолодает

В конце недели в Латвии повысится атмосферное давление, и воздух станет немного холоднее и суше, прогнозируют синоптики.

Еще в четверг максимальная температура воздуха составит +5..+8 градусов, в пятницу она понизится до +2..+6, в субботу и воскресенье будет еще на градус холоднее, а по ночам температура, особенно в Латгалии, опустится ниже нуля.

Погода будет облачной с прояснениями, местами ожидаются небольшие осадки.

Согласно текущему прогнозу, в первой половине следующей недели температура снова повысится до +3..+7 градусов, затем возможны периоды с морозом и снегом, однако в феврале и марте средняя температура также ожидается на несколько градусов выше нормы.