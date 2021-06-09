Синоптики: к концу недели в Латвии станет прохладнее
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В конце недели погоду в Латвии начнут определять циклоны, поэтому солнечные и теплые дни будут чередоваться с прохладными и дождливыми, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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В четверг и пятницу ожидается преимущественно солнечная погода, местами - дожди и грозы, воздух прогреется до +21..+26 градусов.

В субботу кратковременные дожди ожидаются на всей территории страны, местами возможны грозы, усилится ветер южного и западного направлений. Воскресенье станет самым прохладным днем недели, максимальная температура воздуха не превысит +16..+22 градуса.

На следующей неделе ожидается более переменная и прохладная погода по сравнению с текущей неделей. Первые прогнозы показывают, что на Лиго возможна жара и грозы.

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