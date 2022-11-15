Синоптики: к выходным в Латвии начнут замерзать водоемы
Foto: DELFI

С наступлением метеорологической зимы во второй половине этой недели в Латвии начнут замерзать водоемы, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Мелкие озера и пруды полностью покроются ледяной коркой, а в реках начнется движение шуги. Образование льда на реках вызовет повышенные колебания уровня воды, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В настоящее время уровень воды в реках колеблется незначительно, в основном падает. Сток рек сохраняется ниже нормы — продолжается период межени. Водные растения в основном залегают на дне реки.

Температура воды в реках, озерах и море составляет +5…+10 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Школа = cтресс. Как с ним бороться?
Как укреплять организм и иммунитет осенью и зимой
Цвета и узоры: как выбрать лучшую комбинацию для фигуры
Устойчивость – это не спасение мира, а экономия ресурсов и денег