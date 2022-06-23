Синоптики: Латвию ждут две недели жары, возможны температурные рекорды
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В ближайшие недели в Латвию придет жара, причем не исключены новые температурные рекорды, сообщает LETA со ссылкой на прогноз Global Forecast System.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Предполагается, что волна жары, которая придет в Латвию из Европы, задержится как минимум на две недели.

Лето 2021 года была самым жарким в истории наблюдений, отмечает LETA. Самая высокая температура была зарегистрирована 21 июня и 16 июля — воздух в эти дни прогрелся до +33,7 градусов.

24 июня в Риге ожидается ясная погода и слабый ветер. Температура воздуха составит до +27 градусов. В конце этой недели температура воздуха в Латвии повысится до +28..+31 градуса, а в самые жаркие дни следующей недели может достичь +29..+34 градуса. Ультрафиолетовое излучение Солнца будет на самом высоком уровне в этом году. Немного прохладнее будет на побережье благодаря ветру с моря. Ночи также будут теплыми. В некоторые температура местами сохранится выше +20 градусов — такие ночи синоптики называют тропическими.

В предстоящие выходные осадков не ожидается, а на следующей неделе местами могут образоваться грозовые тучи.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Выгодные предложения для празднования Лиго
Идеи для семейного отдыха с детьми
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Лучшие фудкорты и популярные места уличной еды в Таллинне
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
За кулисами Wolt: новые облачные магазины Wolt Market