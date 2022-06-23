Синоптики: Латвию ждут две недели жары, возможны температурные рекорды

В ближайшие недели в Латвию придет жара, причем не исключены новые температурные рекорды, сообщает LETA со ссылкой на прогноз Global Forecast System.

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Предполагается, что волна жары, которая придет в Латвию из Европы, задержится как минимум на две недели.

Лето 2021 года была самым жарким в истории наблюдений, отмечает LETA. Самая высокая температура была зарегистрирована 21 июня и 16 июля — воздух в эти дни прогрелся до +33,7 градусов.

24 июня в Риге ожидается ясная погода и слабый ветер. Температура воздуха составит до +27 градусов. В конце этой недели температура воздуха в Латвии повысится до +28..+31 градуса, а в самые жаркие дни следующей недели может достичь +29..+34 градуса. Ультрафиолетовое излучение Солнца будет на самом высоком уровне в этом году. Немного прохладнее будет на побережье благодаря ветру с моря. Ночи также будут теплыми. В некоторые температура местами сохранится выше +20 градусов — такие ночи синоптики называют тропическими.

В предстоящие выходные осадков не ожидается, а на следующей неделе местами могут образоваться грозовые тучи.