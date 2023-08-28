Синоптики: на Ригу до полудня обрушатся сильные ливни, объявлено желтое предупреждение

Синоптики и спасатели распространили в понедельник утром предупреждение о том, что в понедельник, в период с 05.30 до 12.00 Рига окажется в зоне очень интенсивных осадков.

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Как отмечают в Государственной пожарно-спасательной службе, существует риск подтопления потенциально наиболее подверженных этому явлению территорий.

Кроме того, из-за плохой видимости и аквапланирования усложнятся условия движения по дороге.

Также синоптики предупреждают, что во многих районах Латвии, преимущественно в центральных и западных, количество выпавших в ближайшие часы осадков превысит 10 мм.

Сегодня будет дуть умеренный восточный, северо-восточный ветер. Воздух в течение дня прогреется до +15..+19 градусов.

В Риге в первой половине дня будет действовать желтое предупреждение относительно дождя. Температура воздуха +17..+18 градусов. Дует восточный ветер с порывами до 5 метров в секунду.