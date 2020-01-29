Синоптики: на следующей неделе может выпасть снег

На этой неделе самыми теплыми днями будут суббота и воскресенье, а на будущей неделе ожидается существенное похолодание, прогнозируют синоптики.

Начиная с вечера 29 января в Латгалии и частично в Видземе образуется снежный покров. В выходные дни снег растает, поскольку воздух прогреется до +4..+8 градусов, ожидается дождь.

На предстоящей неделе в Латвии ждут похолодания, хотя прогнозы пока противоречивые. Одни эксперты говорят о незначительном похолодании, другие прогнозируют наступление зимы — столбик термометра опустится до отметки в -10 градусов, образуется снежный покров.

В целом же февраль будет нехарактерно теплым и богатым на осадки. Синоптики прогнозируют очередные температурные рекорды. Напомним, что в феврале 1990 года средняя температура воздуха составила +3,4 градуса, в феврале 1989 года — +2,1 градуса.

В январе текущего года средняя температура составила около +3 градусов.