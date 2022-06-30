Синоптики: на следующей неделе жара в Латвии спадет
Foto: DELFI

В конце этой недели Латвию пересечет холодный атмосферный фронт, по этой причине уже в начале следующей недели жара спадет, а температура воздуха вернутся в нормальные границы.

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Как отмечают синоптики, еще в субботу в восточных и центральных регионах Латвии воздух прогреется до +32 градусов, а в воскресенье и понедельник столбики термометров не будут превышать отметки +23..+28 градусов. А во второй половине недели посвежеет до +19..+24 градусов.

В субботу в Курземе пройдут грозы, в субботу вечером и в ночь на воскресенье дожди с грозами ожидаются по всей Латвии. А в воскресенье — только в восточных районах.

Также синоптики сообщают, что на следующей неделе пройдут дожди с грозами, местами — ливни.

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