Синоптики: начало июня было влажным и теплее нормы

Первые десять дней июня в Латвии в среднем было 26 миллиметров осадков или 168% от нормы за десять дней. Об этом сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Больше всего осадков, 50,3 миллиметров, выпало в Калнциемсе, а меньше всего — в Краславском крае, в Пиедруе — всего 8,7 миллиметров. В среднем в Латвии за десять дней июня было четверо суток, в которые количество осадков составляло хотя бы один миллиметр. А в Калнциемсе, Резекне и Зосены — шесть таких суток.

Средняя температура воздуха в Латвии составила +14,9 градусов — это на две десятые градуса больше нормы. Это были первые теплые десять дней, начиная с марта. В большей части страны уже наступило метеорологическое лето, оно не началось только местами в Курземе и Земгале.

Самая низкая температура воздуха в начале этого июня была 3 июня в Даугавпилсе — +4,3 градуса. Там же 10 июня была зарегистрирована самая высокая температура воздуха — +28,4 градусов.

Средняя относительная влажность в начале июня была 79% — от 73% в Гулбене и Резекне до 86% в Павилосте. Самые сильные порывы ветра зарегистрированы 10 июня в Дагде — 19 метров в секунду.