Синоптики обещают дождливые выходные
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В предстоящие выходные в Видземе, Латгале и Селии ожидаются дожди, местами дождь перейдет в снег, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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В ночь на субботу осадки ожидаются на всей территории Латвии, в основном дождь и ледяной дождь, а в Курземе снег.

Осадки и оттепель значительно ухудшат условия движения по дорогам, покрытым снегом и льдом. Также ожидается туман.

Температура воздуха в субботу составит 0...+5 градусов, в воскресенье станет немного холоднее. Местами в Курземе при ясном небе температура в ночь на воскресенье может опуститься до -5 градусов.

В начале следующей недели температура воздуха время от времени будет опускаться ниже нуля, а в середине недели, возможно, поднимется до +3...+8 градусов. Временами ожидаются осадки и порывистый ветер.

Ожидается, что на большей части страны снег растает. Во второй половине следующей недели возможен быстрый рост уровня воды в реках.

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