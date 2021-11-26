Синоптики обещают сильный снегопад в выходные и на следующей неделе

В течение ближайших дней под воздействием циклона в Латвии ожидаются частые осадки, в некоторых районах появится снежный покров, к первым дням декабря в Видземе высота снежного покрова может достигнуть 25 сантиметров, прогнозирует Государственный центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

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В субботу и в ночь на воскресенье ожидаются продолжительные осадки, во многих местах появится снежный покров высотой 2-4 сантиметра, на востоке страны ожидаются более интенсивные снегопады, высота снежного покрова может достигнуть 6 см. В северных районах возможна метель, потому что будет дуть порывистый северо-восточный ветер.

В воскресенье сохранится пасмурная погода, существенных осадков не ожидается, ветер станет слабее. Температура воздуха ночью и днем - около нуля, в Видземе возможен небольшой мороз.

В ночь на понедельник страна окажется под влиянием нового циклона. На следующей неделе возможны снегопады, а температура воздуха по ночам может опускаться до -10 градусов. В зависимости от движения циклона возможна оттепель и сильный ветер.

Если среднесуточная температура воздуха пять дней подряд будет ниже нуля, то наступит метеорологическая зима.

В прошлом году метеорологическая зима на востоке страны началась в конце ноября, на большей части территории Латвии - 7 декабря.