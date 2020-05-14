Синоптики обещают существенное потепление через неделю
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Существенного повышения температуры воздуха в Латвии можно ожидать в конце следующей недели, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В ближайшие дни температура воздуха немного повысится, но возможны дожди, местами град и грозы. Ночью во многих регионах сохранятся заморозки. Будет дуть северо-западный ветер, в отдельные дни — достаточно сильный.

По прогнозам Global Forecast System, настоящее тепло наступит в последнюю неделю мая, когда температура воздуха повысится до +20..+25 градусов. Июнь, по прогнозам синоптиков, будет теплым и сухим.

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LETA

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LETA
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