Синоптики обещают теплую погоду на следующей неделе

На следующей неделе в Латвии ожидается теплая и солнечная погода, свидетельствует прогноз метеорологической модели Global Forecast System.

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В конце этой неделе температура воздуха днем не превысит +14..+19 градусов, тогда как на следующей неделе ко второй половине дня, скорее всего, температура будет подниматься до +19..+24 градусов.

На следующей неделе также не ожидается заморозков. В первой половине недели не будет дождей. Во второй половине недели дожди уже более вероятны.

Как уже сообщалось, согласно долгосрочным прогнозам, в сентябре, осенью и зимой погода будет теплее нормы.