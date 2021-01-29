Синоптики обещают в Латвии морозы до -30 градусов
Foto: F64

К концу этой недели после снегопадов высота снежного покрова в некоторых районах Латвии увеличится на 20 сантиметров, в две первые недели февраля в стране усилится мороз, свидетельствуют данные метеорологической модели Global Forecast System.

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Идущие со стороны Балтийского моря облака в конце января вызовут серьезные снегопады местами в Видземе и, возможно, на севере Курземе. Есть вероятность, что в отдельных районах Видземе, в том числе и в Риге, выпадет более 20 сантиметров снега. На юге страны осадков будет мало.

Температура воздуха до конца недели будет оставаться неизменной. В конце следующей недели местами может похолодать до -20 градусов, в первой половине февраля в восточных районах страны ночью температура может понизиться и до -30 градусов.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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Видземе Курземе
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