Синоптики обещают возвращение теплой погоды на следующей неделе
Foto: Ričards Sotaks

После нескольких холодных дней в Латвию вернется тепло - повышение температуры ожидается с середины следующей недели, свидетельствуют прогнозы синоптиков на основании данных модели Global Forecast System.

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В субботу ночью и утром будет до +3..-4 градусов, днем потеплеет до +5..+9, ожидается умеренный ветер и солнечная погода на большей части территории страны.

В понедельник ветер усилится, местами ожидаются осадки. До среды будет холодно, однако в четверг температура воздуха повысится до +10..+15, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

Более теплая погода придет с циклонами, поэтому в последние десять дней октября ожидаются дожди и порывистый ветер.

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LETA

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LETA
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