Синоптики обещают выходные с сильным ветром, дождями и мокрым снегом
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В субботу, 22 февраля, и в ночь на воскресенье на территории Латвии порывы юго-западного ветра усилятся до 18-23 метров в секунду, в районах у морского побережья - до 28 метров в секунду.

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Средняя скорость ветра в море у Курземе составит 20-22 метра в секунду, что по шкале Бофорта считается штормом.

Скорость ветра и возможный ущерб будет примерно таким же, как в понедельник, 17 февраля. Уровень воды в море поднимется на 20-30 сантиметров выше, чем в начале недели.

Наиболее сильные осадки, дождь и мокрый снег, ожидаются в субботу во второй половине дня и вечером. В воскресенье из облаков выглянет солнце. Температура воздуха составит 0..+6 градусов.

Со вторника погодные условия будут определяться новым циклоном, поэтому на следующей неделе часто возможны осадки, но ветер уже не будет таким сильным. По ночам температура воздуха будет опускаться ниже нуля.

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LETA

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