Синоптики обещают жару до конца недели

В первые дни июля и до конца нынешней недели в Латвии сохранится теплая или жаркая погода, местами возможны ливни, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В четверг, 1 июля, ожидается жара до +29 градусов, местами возможны грозы и ливни. В пятницу также местами возможны дожди, воздух прогреется до +28 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в субботу тоже ожидается преимущественно солнечная погода без осадков, будет дуть умеренный восточный, северо-восточный уровень. Ночью температура воздуха опустится до +13..+18 градусов, днем потеплеет до +23..+28 градусов.

С воскресенья увеличится вероятность гроз и дождей.

На следующей неделе температура воздуха тоже будет превышать норму, однако ожидается больше дождливых дней.