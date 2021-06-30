Синоптики обещают жару до конца недели
Foto: DELFI Aculiecinieks

В первые дни июля и до конца нынешней недели в Латвии сохранится теплая или жаркая погода, местами возможны ливни, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В четверг, 1 июля, ожидается жара до +29 градусов, местами возможны грозы и ливни. В пятницу также местами возможны дожди, воздух прогреется до +28 градусов.

Согласно текущим прогнозам, в субботу тоже ожидается преимущественно солнечная погода без осадков, будет дуть умеренный восточный, северо-восточный уровень. Ночью температура воздуха опустится до +13..+18 градусов, днем потеплеет до +23..+28 градусов.

С воскресенья увеличится вероятность гроз и дождей.

На следующей неделе температура воздуха тоже будет превышать норму, однако ожидается больше дождливых дней.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Объем лесных грузов в Рижском порту увеличивается
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов