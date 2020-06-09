Синоптики объявили оранжевое предупреждение: ожидаются гроза, град, порывистый ветер
Foto: LETA

Местами в Латгалии с раннего утра идет ливень, а после обеда стихия доберется и до других районов страны. Синоптики объявили оранжевое предупреждение.

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По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, на всей территории Латгалии, а также на востоке Земгале и Видземе с 14 до 23 часов объявлено оранжевое предупреждение. Стихия должна затронуть Екабпилс, Мадону, Валку и другие города, расположенные на востоке страны.

Местами ожидаются порывы ветра до 24 метров в секунду, ливень, гроза и град.

Сильные порывы ветра и ливни могут привести к резкому повышению уровня воды и затоплению ряда территорий. Также во время грозы ветер может ломать деревья, срывать плохо закрепленные конструкции, возможны перебои в движении транспорта, предупреждают синоптики.

Европейский экспериментальный центр прогнозирования бурь ("Estofex") прогнозирует, что, помимо града, во время грозы в отдельных местах возможны смерчи.

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