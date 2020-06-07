Синоптики объявили предупреждение о грозах и жаре
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о грозах в центральной и восточной части страны в воскресенье и понедельник, а также о жаре в восточных районах.

В воскресенье с 14 до 17 часов в центральных и восточных районах Латвии ожидаются ливни с грозами, градом и порывами ветра до 15-18 м/c.

Метеорологи предупреждают о потенциальных разрушениях от ветра и угрозе затопления территорий.

Во второй половине дня в воскресенье, понедельник и вторник в Латгале, Селии и на востоке Видземе температура воздуха повысится до +27..+29 градусов.

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LETA

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LETA
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