Синоптики объявили предупреждение о грозах и жаре

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии распространил желтое предупреждение о грозах в центральной и восточной части страны в воскресенье и понедельник, а также о жаре в восточных районах.

В воскресенье с 14 до 17 часов в центральных и восточных районах Латвии ожидаются ливни с грозами, градом и порывами ветра до 15-18 м/c.

Метеорологи предупреждают о потенциальных разрушениях от ветра и угрозе затопления территорий.

Во второй половине дня в воскресенье, понедельник и вторник в Латгале, Селии и на востоке Видземе температура воздуха повысится до +27..+29 градусов.