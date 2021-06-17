Синоптики объявили желтое предупреждение из-за жары

В четверг, пятницу и субботу в Латвии, в том числе и в Риге, объявлено желтое предупреждение из-за жары. А с воскресенья будет в силе оранжевое предупреждение.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что до субботы на большей части страны ожидается сильная жара, воздух прогреется до +27..+30 градусов. С воскресенья температура воздуха продолжит повышаться, и в западных и центральных районах воздух прогреется до +32 градусов. Местами возможны тропические ночи, когда температура воздуха будет не ниже +20 градусов.

Текущие прогнозы свидетельствуют, что в первой половине недели несколько дней подряд температура будет подниматься до +32 градусов и выше. Это считается экстремально сильной жарой, возможно объявление красного предупреждения.

В четверг, 17 июня, на территории страны ожидается солнечная погода без осадков. Будет дуть слабый южный ветер, в прибрежных районах - морской бриз. Температура воздуха повысится до +24..+27 градусов, в прибрежных районах местами - только до +21 градусов.

В Риге в четверг при слабом ветре воздух прогреется до +26 градусов.