Синоптики: первые дни мая в Латвии будут холоднее нормы
Foto: DELFI Aculiecinieks

На следующей неделе в Латвии станет немного теплее, но температура воздуха в начале мая будет оставаться ниже нормы, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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Ожидается, что в пятницу, 30 апреля, из-за циклона ожидаются сильные дожди, больше всего осадков будет ночью и утром. С уходом циклона погода прояснится, в ночь на субботу температура воздуха на большей части территории страны понизится до 0..-4 градусов, но в субботу, 1 мая, солнце прогреет воздух до +9..+12 градусов, в прибрежных районах будет немного прохладнее.

Возможно, что в понедельник, 3 мая, придет новый циклон, который принесет сильные дожди и порывистый ветер. Согласно текущему прогнозу, наиболее существенные осадки ожидаются 4 мая в восточных районах страны. Во вторник ожидается переменная облачность, местами возможны дожди, максимальная температура воздуха составит +8..+13 градусов.

В начале следующей недели по ночам будет холодать до ноля градусов, максимальная температура воздуха днем не превысит +15 градусов.

В 2020 году в начале мая температура воздуха на территории Латвии поднималась до +18 градусов. Самый холодный первый день мая в Латвии наблюдался в 1935 году (-7,5 градусов), самый теплый - в 1977 году (+29,4 градуса).

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LETA

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LETA
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