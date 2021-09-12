Синоптики: понедельник также будет пасмурным и дождливым
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По прогнозам синоптиков, в понедельник местами в Латвии пройдут дожди.

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В Видземе ночью вероятна гроза. Днем и вечером, начиная с северо-запада, облаков станет меньше, а в понедельник вечером осадков больше не ожидается.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер, который перейдет в северо-западный. Местами на побережье и под воздействием дождя порывы ветра усилятся до 15 метров в секунду.

Температура воздуха как ночью, так и днем на большей части территории страны составит +14…+17 градусов.

В Риге завтра будет временами дождь, северо-западный ветер усилится до 15 метров в секунду, температура воздуха составит +15 .. + 17 градусов.

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LETA

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LETA
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