Синоптики: потенциально радиоактивная пыль из Чернобыля не будет представлять угрозы стран Балтии
Foto: DELFI.ua

Синоптики считают, что ожидаемый в ближайшие дни ветер не принесет в страны Балтии никакой радиоактивной пыли с закрытой территории Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), и она останется, в основном, в Украине.

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В ночь на пятницу и с утра в районе расположения Чернобыльской АЭС будет дуть слабый или умеренный южный ветер, который может принести возможное радиоактивное загрязнение в сторону Беларуси.

В пятницу днем ​​ожидается юго-западный ветер, который к вечеру сменится на западный, а в субботу вечером — на северо-западный. В субботу в регионе будет дуть умеренный северный ветер.

Согласно текущим прогнозам, в воскресенье, понедельник и вторник ожидается умеренный северо-восточный ветер, а чуть позже будут доминировать медленный северный ветер.

Синоптики полагают, что потенциальная радиоактивная пыль распространится по Украине, достигнув Молдовы и Румынии, но остальной Европе ничего не угрожает.

Напомним, что чуть ранее президент Украины Зеленский
сообщил, что росийские войска якобы пытаются захватить Чернобыльскую атомную электростанцию.

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