Синоптики предупреждают о буре, самые серьезные последствия ожидаются в Риге и окрестностях

Вечером в среду в регионе Балтийского моря начнется буря, которая затронет Латвию утром и днем в четверг. На севере Курземского и Видземского побережья скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 24-28 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на всем побережье объявил в четверг оранжевое предупреждение, на всей территории Латвии - желтое предупреждение. Ветер может ломать деревья, возможны перебои в подаче электроэнергии. Сильный ветер может нанести самый большой ущерб в Риге и граничащих со столицей районах.

В Риге и на Видземском побережье ожидается повышение уровня воды в море и устьях рек на 70 см. Затопления территорий не прогнозируется.

Высота волн в Рижском заливе может превысить 3 метра, в открытом море - 7 метров.