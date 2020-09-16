Синоптики предупреждают о буре, самые серьезные последствия ожидаются в Риге и окрестностях
Foto: DELFI

Вечером в среду в регионе Балтийского моря начнется буря, которая затронет Латвию утром и днем в четверг. На севере Курземского и Видземского побережья скорость северо-западного ветра в порывах достигнет 24-28 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии на всем побережье объявил в четверг оранжевое предупреждение, на всей территории Латвии - желтое предупреждение. Ветер может ломать деревья, возможны перебои в подаче электроэнергии. Сильный ветер может нанести самый большой ущерб в Риге и граничащих со столицей районах.

В Риге и на Видземском побережье ожидается повышение уровня воды в море и устьях рек на 70 см. Затопления территорий не прогнозируется.

Высота волн в Рижском заливе может превысить 3 метра, в открытом море - 7 метров.

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LETA

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LETA
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