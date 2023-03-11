Синоптики предупреждают о гололеде в восточных районах
Foto: LETA

В середине дня в юго-восточных районах Латвии местами продолжится ледяной дождь, предупреждают Государственная пожарно-спасательная служба и Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Во время ледяного дождя на дорогах, железных дорогах, проводах и ветках деревьев образуется очень сильное обледенение.

Объявлено оранжевое предупреждение, которое будет действовать до 23:00 сегодняшнего дня.

В центральных и восточных регионах Латвии объявлено желтое предупреждение о сильном снегопаде, которое будет действовать до 20:00 сегодняшнего дня.

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