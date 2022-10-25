Синоптики предупреждают о густом тумане в восточной части Латвии

В первой половине ночи в восточной части Латвии образуется густой туман, который сохранится до утра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
По прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться к 10 утра среды.
Ночью и утром в среду туман местами может быть очень густым, что может повлиять на повседневный ход жизни. Туман может привести к задержке авиарейсов, усложнить условия движения, а также потребовать увеличения времени пересечения границы, предупреждают синоптики.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.