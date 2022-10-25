Синоптики предупреждают о густом тумане в восточной части Латвии
Foto: LETA

В первой половине ночи в восточной части Латвии образуется густой туман, который сохранится до утра, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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По прогнозам синоптиков, туман должен рассеяться к 10 утра среды.

Ночью и утром в среду туман местами может быть очень густым, что может повлиять на повседневный ход жизни. Туман может привести к задержке авиарейсов, усложнить условия движения, а также потребовать увеличения времени пересечения границы, предупреждают синоптики.

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