Синоптики: середина августа была самой теплой декадой в этом году
Foto: F64

Средняя температура воздуха во второй декаде августа по стране составила +19,7 градуса, что на 2,8 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Таким образом, середина августа стала самой теплой декадой в этом году. Второе место заняла третья декада июня со средней температурой +19,0 градусов, а третье — вторая декада июня с +18,3 градуса.

Отклонение температуры воздуха от средней многолетней температуры во второй декаде августа составило от 0,6 градуса в Колке до 4,2 градуса в Дагде и Резекне.

Самая низкая температура воздуха в середине августа составила +7,3 градуса 12 августа в Стенде и Зосены, а максимальная температура воздуха составила +34,4 градуса 16 августа в Бауске, что стало самой высокой температурой воздуха в стране за последние годы, рекордом месяца для Бауски и национальным рекордом для 16 августа.

Всего в середине месяца в стране был побит 21 тепловой рекорд.

Среднее количество осадков в середине августа составило 21,2 миллиметра, или 81% от нормы. В Приекули количество осадков достигло 103 миллиметра или 355% от нормы целой декады, а в Екабпилсе не достигло и одного миллиметра.

Сильнейшие порывы ветра — 20,4 метра в секунду — наблюдались во время грозы 18 августа в Добеле.

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