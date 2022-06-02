Синоптики: уже три года подряд весна в Латвии холоднее нормы

В мае средняя температура воздуха в Латвии была +9,9 градуса – это на 1,5 градуса ниже средней температуры мая 1991-2020 годов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Два года назад май был еще холоднее — в 2020 года средняя температура составляла +9,5 градуса. В 2021 май тоже был прохладным, и уже третий год подряд апрель также холоднее нормы.

Самым теплым днем мая стало 25 мая — в Даугавпилсе воздух прогрелся до +23,3 градусов. Самая низкая — 4 мая в Стенде, где было -4,6 градуса.

Среднее количество осадков в Латвии в мае составило 65,5 миллиметров, — 130% месячной нормы. Больше всего осадков выпало в Зосены, 134,7 миллиметра, а меньше всего — в Лиепае, всего 26,5 миллиметров.

В 2022 году в четыре из первых пяти месяцев года количество осадков в Латвии превышало норму. При этом из-за очень сухой погоды в марте в целом общее количество осадков весной было несколько ниже нормы.

Этой календарной весной средняя температура воздуха по стране составила +5,2 градуса. Это самая холодная весна с 2013 года, когда март был особенно холодным, а май теплым.