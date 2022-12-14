Синоптики: в ближайшие дни мороз усилится, но на новой неделе будет оттепель

Судя по прогнозам погоды, в Латвии в ближайшие дни мороз усилится. Ночью четверга температура воздуха опустится до -14…-9, а днем — самое холодное время недели, в большей части страны — на теплее -12…-7 градусов. Немного теплее может быть на побережье.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ночью на севере Курземе ожидается сильный снегопад, в других местах осадки не ожидаются, днем немного снега выпадет в Латгале.

Ночь пятницы еще будет холодной, местами, в основном в Земгале и Видземе, температура может упасть до -19…-16 градусов, но в основном по стране — до -15…-10 градусов и до -5 на побережье.

В субботу, как ночью, так днем, сохранится мороз. Уже в воскресенье в Курземе и в центральной части страны температура поднимется до 0…3 градусов, но оттепель будет кратковременной.

В выходные осадков будет немного — только местами будет идти небольшой снег.

В начале новой недели по-прежнему будет морозно, но со вторника в Латвию постепенно придет оттепель. К середине недели по всей стране температура воздуха будет выше нуля.

В целом в конце года морозы и оттепели будут чередоваться, ожидаются осадки — как снег, так и дождь, из-за этом дороги часто будут обледенелыми.