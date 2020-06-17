Синоптики: в ближайшие дни ожидается жара, к Лиго станет прохладнее

В ближайшие дни в Латвии возможна жара до +31 градуса, в праздничные дни станет немного прохладнее, свидетельствует прогноз метеорологической модели Global Forecast System.

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Самая сильная жара на этой неделе ожидается в Латгалии и Видземе, самая прохладная погода - на севере Курземе. Почти на всей территории страны температура воздуха поднимется до +27 градусов.

Ежедневно возможны грозы, которые местами могут сопровождаться сильными ливнями, шквалистым ветром и градом. С воскресенья, 21 июня, погода станет более прохладной, а вероятность дождей снизится.

Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, на Лиго (23 июня) и в Янов день (24 июня) местами возможны дожди и грозы, температура воздуха составит +23..+27 градусов, в прибрежных районах - до +17..+22 градусов.

В ночь на 24 июня на большей части территории страны ожидается ясная погода и слабый западный ветер. Температура воздуха к восходу солнца опустится до +11..+16 градусов.