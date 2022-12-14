Синоптики: в четверг будет холоднее и более солнечно

В четверг ночью и с утра температура воздуха в большей части страны опустится до -10..-15 градусов, на побережье будет чуть теплее, прогнозируют синоптики.

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Во многих местах прояснится. Ночью на северо-западном побережье Курземе возможна продолжительная сильная метель и гроза. В Овишрагсе может выпасть более 20 сантиметров нового снега. Скорость южного ветра будет постепенно уменьшаться, ожидаются порывы скоростью в 9-14 метров в секунду, на побережье до 19 метров в секунду.

Днем в Латгале будет пасмурно, небольшой снег. Облака, идущие с моря, местами в Курземе вызовут сильный снегопад. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха повысится до -4..-10 градусов.

В Риге в четверг будет преимущественно облачно, без осадков. Порывистый южный ветер станет слабым. Температура воздуха будет около -10 градусов.