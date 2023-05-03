Синоптики: в четверг похолодает, возможны рекорды холода для мая
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Завтра в Латвию начнет поступать самый холодный с начала апреля воздух, прогнозируют синоптики.

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Минимальная температура воздуха ночью составит -3…+2 градуса, на побережье Рижского залива местами до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +6…+10 градусов, в Латгале и Селии — до +10…+12 градусов.

Уже поздно вечером в четверг температура воздуха местами опустится ниже нуля, мороз сохранится до утра пятницы, когда ожидаются первые рекорды холода. Сильные заморозки продлятся до начала следующей недели.

В праздничный четверг количество облаков будет небольшим и непостоянным, местами — с наибольшей вероятностью на юге Курземе — ожидаются кратковременные осадки. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного.

В Риге 4 мая ожидается небольшая облачность, без осадков. Будет дуть северный, северо-западный ветер от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью составит от -1 градуса местами в пригороде до +4 градусов на севере столицы. Днем воздух прогреется до +8 градусов, но у Рижского залива будет не теплее +6 градусов.

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