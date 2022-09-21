Синоптики: в четверг похолодает

В ночь на четверг и с утра минимальная температура воздуха составит от +1..+3 градусов местами в Курземе и Видземе до +11 градусов на Курземском побережье Рижского залива, прогнозируют синоптики.

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Днем воздух прогреется до +11..+15 градусов. Будет дуть слабый северный ветер.

Облачность будет переменной, местами пройдет дождь. Ночью и с утра в некоторых местах ожидается туман.

В Риге в четверг иногда будет солнечно, день пройдет без осадков. Слабый ветер будет дуть с севера, северо-востока, температура воздуха ночью опустится до +8 градусов, за городом – до +5, а днем поднимется до +13 градусов.