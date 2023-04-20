Синоптики: в четверг сохранится солнечная и сухая погода; ожидается до +18 градусов

По прогнозам синоптиков, 20 апреля в Латвии ожидается теплая и сухая погода.

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Сегодня будет дуть легкий ветер, воздух прогреется до +13..+18 градусов. Немного прохладней будет на Рижском взморье и на побережье Курземе: от +10 до +12 градусов.

В Риге солнечно, без осадков. Дует небольшой ветер, температура воздуха до +17 градусов.