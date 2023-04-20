Синоптики: в четверг сохранится солнечная и сухая погода; ожидается до +18 градусов
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

По прогнозам синоптиков, 20 апреля в Латвии ожидается теплая и сухая погода.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня будет дуть легкий ветер, воздух прогреется до +13..+18 градусов. Немного прохладней будет на Рижском взморье и на побережье Курземе: от +10 до +12 градусов.

В Риге солнечно, без осадков. Дует небольшой ветер, температура воздуха до +17 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Согласованное извещение: что нужно знать, чтобы быстрее получить возмещение
Новые горизонты рекламного контента. Delfi Brand Studio – 4 года
Будни курьера — какие они?
Как поднять себе настроение в темные месяцы года