Синоптики: в четверг в Латвии немного похолодает, к вечеру ожидаются дожди
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По прогнозам синоптиков, в первый день лета на территории Латвии ожидается небольшое похолодание за счет влияния холодного воздуха, поступающего со стороны Скандинавии, однако в южных районах страны температура воздуха удержится на отметке +21 градус.

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Начиная с северо-запада, увеличится и количество облаков, местами пройдут дожди. К вечеру осадки возможны во многих регионах Латвии. После обеда и вечером порывы северного ветра усилятся до 1-15 метров в секунду.

Во второй половине дня на севере Курземе столбики термометров опустятся к отметке +10 градусов. К вечеру примерно на 10 градусов похолодает во всех регионах страны.

В Риге увеличится облачность, а вечером пройдут дожди. После обеда порывы северного ветра усилятся до 13 метров в секунду. Температура воздуха до +16 градусов, к вечеру — всего +10 градусов.

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