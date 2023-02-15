Синоптики: в четверг в Латвии сохранится облачная погода

В четверг в Латвии сохранится облачная погода, местами ожидаются туман и небольшие осадки, прогнозируют синоптики.
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Ночью и утром на дорогах образуется гололедица. Ветер слабый, с юга.
Температура воздуха ночью понизится до -2..+2 градусов, днем составит 0..+5 градусов.
В четверг в Риге ожидается облачная погода, возможен мелкий дождь и мгла. Будет дуть слабый южный ветер, температура воздуха утром 0..+1 градус, днем +3 градуса.
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