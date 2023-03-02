Синоптики: в четверг воздух прогреется до +8 градусов
Foto: DELFI

По прогнозам синоптиков, в четверг в Латвии потеплеет до +2..+7 градусов, а на Курземском взморье и Земгале — до +8 градусов.

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Начиная с северо-запада, небо начнет проясняться, осадков сегодня не ожидается.

В четверг немного усилится западный, северо-западный ветер, местами порывы усилится до 9 — 14 метров в секунду.

В Риге днем облачность начнет рассеиваться, а порывы западного, северо-западного ветра усилятся до 12 метров в секунду. Температура воздуха +5 градусов, вблизи залива — до +3 градусов.

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