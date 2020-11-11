Синоптики: в конце недели возможны дожди
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В предстоящие выходные в Латвии уменьшится влияние антициклона, поэтому возможны осадки и усиление ветра, прогнозируют синоптики, учитывая данные Global Forecast System.

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В ближайшие сутки будет в основном пасмурно, ветер слабый или умеренный с юго-востока, местами пройдут кратковременные дожди. Ночная температура воздуха понизится до -1..+4 градусов, днем будет максимально +2..+7.

В субботу и воскресенье осадков может быть больше, потеплеет на градус или два.

По прогнозу Global Forecast System, 18 ноября существенных осадков не ожидается, температура воздуха составит от +5 градусов местами в Латгале и Видземе до +10 на Курземском побережье.

Нынешние прогнозы больше не свидетельствуют, что уже в ноябре в Латвии может наступить метеорологическая зима.

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LETA

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LETA

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