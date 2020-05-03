Синоптики: в Латвии летнего тепла не будет еще три недели
Foto: Reuters/Scanpix

В некоторые годы уже в начале мая в Латвию приходила жара, но в нынешнем году по крайней мере три первые недели месяца будут прохладными, прогнозировали синоптики.

По прогнозу модели Global Forecast System, ближайшие дни будут умеренно теплыми, местами температура воздуха приблизится к +20 градусам, по ночам будет от 0 до +8. Местами пройдут дожди.

Самыми холодными могут быть дни с 10 по 15 мая, когда максимальная температура будет не выше +15 градусов, а по ночам ожидаются заморозки.

Возможно, средняя температура мая будет ниже нормы, а осадков будет больше, чем в апреле.

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LETA

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LETA
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