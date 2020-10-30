Синоптики: в начале ноября в Латвии будет меньше осадков

В начале ноября в Латвии будет меньше осадков, а температура воздуха не изменится, прогнозируют синоптики.

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В субботу и воскресенье дожди ожидаются лишь местами, а в понедельник с запада придет обширная зона осадков. Начиная со среды осадков станет меньше.

В последний день октября ожидается слабый ветер, в воскресенье и понедельник постепенно усилится южный ветер, а в последующие дни ветер будет умеренным.

Дневная температура воздуха будет в границах +6..+12 градусов, во вторник потеплеет до +14.

Как сообщалось, температура воздуха выше нормы сохранится в Латвии в ближайшие месяцы до весны.