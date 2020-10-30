Синоптики: в начале ноября в Латвии будет меньше осадков
Foto: Shutterstock

В начале ноября в Латвии будет меньше осадков, а температура воздуха не изменится, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В субботу и воскресенье дожди ожидаются лишь местами, а в понедельник с запада придет обширная зона осадков. Начиная со среды осадков станет меньше.

В последний день октября ожидается слабый ветер, в воскресенье и понедельник постепенно усилится южный ветер, а в последующие дни ветер будет умеренным.

Дневная температура воздуха будет в границах +6..+12 градусов, во вторник потеплеет до +14.

Как сообщалось, температура воздуха выше нормы сохранится в Латвии в ближайшие месяцы до весны.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Осень
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Riga IFF проводит неделю вместе с Wolt: Давис Давидс Сакне
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!