Синоптики: в ночь на четверг похолодает до +6 градусов

Чем ближе к середине лета, тем прохладнее становится: в ночь на четверг столбик термометра опустится до +6..+10 градусов, но на побережье по-прежнему будет тепло — до +14 градусов, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В четверг днем воздух прогреется до +16..+21 градуса.
Местами ночью и днем ожидается кратковременный дождь, возможны гроза и град.
Будет дуть умеренный южный и западный ветер.
В Риге также возможен кратковременные осадки, ночь похолодает до +7..+10 градусов, днем воздух прогреется до +20 градусов.