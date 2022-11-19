Синоптики: в ночь на воскресенье больше всего снега выпадет в Латгале, Видземе и на мысе Колка

В ночь на воскресенье в Латгале и Видземе будет идти снег, во многих местах образуется снежный покров толщиной около десяти сантиметров, прогнозируют синоптики.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Еще более сильный снегопад ожидается местами на Курземском побережье Рижского залива; самый глубокий слой снега образуется на мысе Колка. При этом в юго-западной части страны снега будет мало или совсем не будет.

Начиная с юга небо во многих местах начнет проясняться. При слабом ветре температура воздуха ночью и утром понизится до -5…-9 градусов, при ясной погоде местами — до -14 градусов.

В воскресенье будет выглядывать солнце, местами пойдет небольшой снег. Ветер — южный от слабого до умеренного, воздух не прогреется выше -1…-6 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, ночью пойдет снег. Ночь будет безветренной, температура воздуха утром понизится до -6 градусов, в пригороде — до -10 градусов. Днем будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до -3…-4 градусов.