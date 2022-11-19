Синоптики: в ночь на воскресенье больше всего снега выпадет в Латгале, Видземе и на мысе Колка
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В ночь на воскресенье в Латгале и Видземе будет идти снег, во многих местах образуется снежный покров толщиной около десяти сантиметров, прогнозируют синоптики.

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Еще более сильный снегопад ожидается местами на Курземском побережье Рижского залива; самый глубокий слой снега образуется на мысе Колка. При этом в юго-западной части страны снега будет мало или совсем не будет.

Начиная с юга небо во многих местах начнет проясняться. При слабом ветре температура воздуха ночью и утром понизится до -5…-9 градусов, при ясной погоде местами — до -14 градусов.

В воскресенье будет выглядывать солнце, местами пойдет небольшой снег. Ветер — южный от слабого до умеренного, воздух не прогреется выше -1…-6 градусов.

В Риге в воскресенье ожидается переменная облачность, ночью пойдет снег. Ночь будет безветренной, температура воздуха утром понизится до -6 градусов, в пригороде — до -10 градусов. Днем будет дуть юго-восточный ветер от слабого до умеренного, воздух прогреется до -3…-4 градусов.

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