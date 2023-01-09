Синоптики: в понедельник ожидается порывистый ветер, снег и местами метель

В понедельник в Латвии сохранится порывистый юго-восточный ветер, по прогнозам синоптиков, в ряде районов сила ветра будет достигать 10-15 метров в секунду.
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Сегодня ожидается облачная погода, небольшой снег, а в ряде районов и метель. Также возможен ледяной дождь.
Максимальная температура воздуха +2..-3 градуса, на востоке Латвии — до -6 градусов.
В Риге сегодня без существенных осадков, дует юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.
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