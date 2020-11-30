Синоптики: в понедельник ожидается снег
Foto: LETA

В понедельник на большей части страны ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, в прибрежной зоне и в Курземе вероятен дождь, прогнозируют синоптики со ссылкой на Global Forecast System.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Обильнее всего снег будет идти в Видземе и местами в Земгале. В центральной и восточной части страны действует желтое предупреждение — до вечера местами может образоваться снежный покров до 5-7 см.

Температура воздуха от -1 до +3 градусов, в прибрежной зоне — до +5 градусов.

В Риге будет идти снег, температура воздуха — около +1 градуса.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

Зима
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro