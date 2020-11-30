Синоптики: в понедельник ожидается снег

В понедельник на большей части страны ожидаются осадки, преимущественно в виде снега, в прибрежной зоне и в Курземе вероятен дождь, прогнозируют синоптики со ссылкой на Global Forecast System.

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Обильнее всего снег будет идти в Видземе и местами в Земгале. В центральной и восточной части страны действует желтое предупреждение — до вечера местами может образоваться снежный покров до 5-7 см.

Температура воздуха от -1 до +3 градусов, в прибрежной зоне — до +5 градусов.

В Риге будет идти снег, температура воздуха — около +1 градуса.