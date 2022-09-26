Синоптики: в понедельник потеплеет до +17 градусов

По прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в понедельник в восточных районах страны ожидается до +12 градусов, а в остальных регионах воздух прогреется до +14..+17 градусов.

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Синоптики сообщают, что день будет преимущественно солнечным. Дует умеренный южный, юго-восточный ветер.

В Риге небольшая облачность, без осадков. Дует слабый южный,юго-восточный ветер, температура воздуха +16..+17 градусов.