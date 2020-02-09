Синоптики: в понедельник в Латвии - шквалистый ветер, всю неделю - "осенне-весенняя" погода

На следующей неделе (10-16 февраля) в Латвии ожидаются погодные условия характерные для ранней весны и поздней осени, прогнозируют синоптики.

В понедельник, 10 февраля, будет дуть шквалистый южный, юго-западный ветер. Ночью и в первой половине дня скорость порывов ветра будет достигать 17-22 м/с, местами в прибрежных районах, преимущественно на западном побережье Курземе, скорость порывов ветра - до 25-28 м/с. Ветер может повалить деревья и причинить другие небольшие повреждения.

До середины недели ожидается ветреная погода, но ветер будет заметно слабее, чем в понедельник.

Ожидаются дожди и снег, возможен град. Наибольшее количество осадков выпадет в Курземе, особенно на юге региона.

Температура воздуха на следующей неделе составит -4..+6 градусов, немного теплее может быть в понедельник и, возможно, в воскресенье. В темное время суток на дорогах местами будет появляться гололед.