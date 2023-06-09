Синоптики: в пятницу будет солнечно, усилится ветер и немного похолодает

По прогнозам синоптиков, 9 июня в Латвии ожидается солнечная и сухая погода, ветер сменит направление на северное и северо-восточное. В течение дня воздух прогреется до +16..+21 градуса, а в южных районах до +22..+23 градусов.

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Ветер усилится, и порыв будут достигать 8-13 метров в секунду.

В Риге весь день солнечно, порывы северного ветра усилятся до 13 метров в секунду. Температура воздуха до +19 градусов, а в северных районах города — до +17 градусов.